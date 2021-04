Novi, nuovo impianto per il marchio Peserico: la visita del sindaco Diacci

NOVI- Un filo lega Cornedo Vicentino a Novi di Modena. E’ quello dello storico marchio d’abbigliamento Peserico che- in via Venezia a Novi di Modena- ha aperto, qualche settimana fa, un impianto da 22 macchine e circa 15 addetti.

Un investimento che unisce la ricerca della perfezione sartoriale di questo famoso brand e le elevate competenze delle maestranze locali che, sotto la guida del responsabile della sede Fabio Montruccoli, sono per tutti noi motivo di orgoglio.

Il sindaco di Novi Enrico Diacci ha fatto visita, sabato 24 aprile, allo stabilimento di via Venezia:” Ringrazio l’amministratore finanziario Giovanni Sfefani e il direttore commerciale Davide Angeli per l’accoglienza– scrive il sindaco- Un’azienda che, oltre a essere un vanto per tutta l’economia essendo una filiera completamente italiana, trasmette una sensazione di competenza, cordialità e cooperazione“.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017