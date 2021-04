Pandemia e violenza contro le donne: incontro online patrocinato dal Comune di San Prospero

SAN PROSPERO – La violenza contro le donne rappresenta un problema di proporzioni globali enormi. Nel mondo interessa una donna su tre. In Italia, i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, spesso esercitata da partner o ex partner, parenti o amici. Accade, di sovente, che la violenza esercitata in ambito domestico sulle donne coinvolga anche i minori, vittime loro stessi di abusi o spettatori. Durante l’attuale pandemia le donne e i figli sono più esposti alla violenza soprattutto se in famiglia vi sono gravi perdite economiche o di lavoro.

Se ne parlerà mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 21, in streaming, con la Dott.ssa Mariarosa Rossi e altre professioniste dell’associazione Donne in Centro, sulla pagina Facebook del Comune di San Prospero. Donne in Centro è un’associazione che ha sede a Mirandola, ma opera su tutto il territorio dell’Area Nord. Assicura il funzionamento dello Sportello Donna che svolge attività di accoglienza, ascolto e colloquio di orientamento alle donne.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Prospero, si svolge nell’ambito della rassegna aprile in-formazione, organizzata dal Comitato genitori e dalle insegnanti della scuola dell’infanzia “Il Girotondo”.

Si invitano coloro che hanno quesiti da porre ad inviare le domande scegliendo tra le seguenti modalità: – mail all’indirizzo comitatogenitori.ilgirotondo@gmail.com, – commento al post qui sotto, – messaggio sul muro virtuale Padlet: https://padlet.com/chephrencolonna/wdpxkcpgptluumzj

