Ravarino investe sulla viabilità e sulla sicurezza

RAVARINO- Ravarino investe sulla sicurezza migliorando e regolando la circolazione stradale nei pressi delle scuole e sulle vie principali di accesso agli edifici scolastici del Paese. Il progetto ( in fase sperimentale ) è stato messo a punto dall’Amministrazione Comunale e dalla Polizia Locale e ha tenuto conto anche di proposte avanzate a più riprese da genitori, residenti e cittadini aderenti al Comitato “Ravarino più vivibile e sicura”:

Ecco il comunicato stampa del Comitato:

“Basta auto in manovra sul piazzale antistante l’asilo nido Comunale e la scuola primaria, che costringono da anni alunni e genitori a “slalom speciali” per entrare e uscire da scuola fra tubi di scappamento ad altezza bimbo, trolley contenenti testi scolastici o calzature di genitori pressati dalle ruote delle auto. Questa una delle principali novità previste dalla nuova viabilità che progressivamente, dal 22 marzo, entrerà in vigore nei pressi delle sedi scolastiche. Via Amendola, via Bizziocchi e via Costa: le strade del centro urbano che portano alle sedi scolastiche verranno messe in sicurezza e trasformate in sensi unici e saranno delimitati e regolamentati i rispettivi posti per la sosta delle auto.

Stessa cosa per il tratto di via Curiel (quello adiacente al parco dei Sogni che conduce al piazzale di ingresso dell’asilo nido comunale), altra zona molto frequentata da ragazzi e famiglie in ingresso e uscita dal parco oltre che da scuola.

Da segnalare l’aumento considerevole di posti auto delimitati sul tratto di via Amendola posto sul retro della banca, oggi una delle situazioni di viabilità più critiche, negli orari di uscita degli alunni da scuola.

E che ci fosse la necessità di intervenire su queste che sono fra le prime strade realizzate nel centro storico di Ravarino, nessuno nutriva più alcun dubbio. Auto che da via Dante si immettevano a tutta velocità su via Costa e via Bizziocchi invadendo la corsia di marcia opposta erano all’ordine del giorno, con conseguenti specchietti retrovisori rotti per l’impatto fra automobili. O ancora, con auto finite dentro la cancellata dell’abitazione posta sull’incrocio fra via Amendola e via Bizziocchi o su pali dell’illuminazione per evitare le auto provenienti contro mano da via Dante. Addirittura, via Bizziocchi- quella più stretta e con i marciapiedi più disastrati- è stata trasformata in “bretella interna” da alcune centinaia di automezzi in transito ogni giorno da Crevalcore/Stuffione verso Bomporto e viceversa: giusto per evitare i semafori posti sulla Provinciale SP1 e l’incrocio e con essa.

Questi interventi possono, a nostro avviso, essere inseriti a pieno titolo fra quelli elencati dalla Delibera della Regione Emilia Romagna Num.189 del 15 dicembre 2021: ” interventi a favore della mobilità sostenibile, potenziamento del progetto “bike to work” e la promozione delle strade scolastiche e dei percorsi sicuri casa-scuola”.

Nell’esprimere la nostra condivisione e soddisfazione, auspichiamo che questi interventi rappresentino l’inizio di un percorso rigenerativo, volto a riportare i ragazzi, i cittadini, gli anziani e le persone portatrici di handicap, a muoversi in sicurezza e in libertà a piedi e in bicicletta per le strade e i quartieri di Ravarino: a riappropriarsi cioè del proprio centro urbano e storico senza rischiare di essere travolti da automezzi.

Ampliamento della rete ciclopedonale, messa a norma dei marciapiedi che non lo sono, ulteriore riduzione della velocità veicolare: saranno le prossime scommesse da affrontare se vogliamo giungere all’appuntamento con l’entrata in funzione della nuova scuola media di Ravarino pronti ad accogliere, in sicurezza, un paio di centinaia di adolescenti che si sposteranno autonomamente (a pedi o in bicicletta) soprattutto sulle vie del centro”.