Reddito di emergenza: scadenza 30 aprile, patronato Inas assiste gratuitamente

MODENA- E’ scattata anche a Modena la corsa al reddito di emergenza (Rem), una delle principali misure di sostegno al reddito delle famiglie colpite dalla crisi economica. L’anno scorso ne hanno usufruito circa 2 mila modenesi.

Il termine per presentare la domanda è il 30 aprile: gli interessati possono rivolgersi all’Inas, il patronato della Cisl, che aiuterà gratuitamente a compilare la domanda e a spedirla.

“Dal 7 aprile, giorno in cui l’Inps ha aperto la procedura, si sono rivolte ai nostri uffici già 250 persone – dichiara Cristiano Marini, responsabile Inas Cisl di Modena – L’anno scorso sono state accolte quasi 500 domande presentate nostro tramite, ma quest’anno saranno molte di più, perché è stata allargata la platea dei beneficiari a chi ha finito la disoccupazione il 28 febbraio 2021. A livello nazionale si calcola che i potenziali percettori del reddito di emergenza siano tra 800 mila e un milione”.

Vista la scadenza vicina, l’Inas Cisl garantisce la precedenza assoluta a chi contatta i suoi sportelli per questa pratica. Gli interessati dovranno prendere appuntamento scrivendo all’indirizzo di posta elettronica modena@inas.it o telefonando al numero 059 890959.

In alternativa è possibile presentarsi in tutte le sedi Cisl di Modena e provincia, dove verrà consegnato un modello molto semplice da compilare e da restituire firmato.

Ricordiamo che il Reddito di emergenza viene erogato in tre quote. I requisiti per fare domanda sono i seguenti: