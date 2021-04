San Felice, insulti omofobi per strada contro una giovane

SAN FELICE- Un caso di omofobia a San Felice. A testimoniarlo, un post scritto sui social dalla giovane vittima e ripreso dal gruppo consiliare Insieme per San Felice, che lo ha pubblicato nuovamente sulla pagina Facebook.

“Tornando a casa dal lavoro a piedi– recita il post della giovane- intorno alle 22.30 (si orario coprifuoco ma avevo fatto tardi al lavoro) un ragazzo (mi contengo dal definirlo in altra maniera) che mi è passato di fianco in macchina, si è preso la briga di abbassare il finestrino e urlare lesbica di merda“.

“Non aggiungo altro– prosegue il post- se non: caro ragazzo mi dispiace per te, evidentemente hai una vita molto triste, se per caso dovessi leggere questo post scrivimi pure, così potrai ripetermelo in faccia se questa cosa ti ha fatto sentire più uomo”.

“E’ davvero inconcepibile come, nell’anno 2021, ci sia ancora qualcuno che mette in atto certi comportamenti discriminatori verso una persona per il proprio orientamento sessuale– commenta l’accaduto il gruppo Insieme per San Felice- C’è ancora parecchia strada da fare per insegnare la cultura del rispetto verso gli altri. E il momento di agire è adesso!”.

