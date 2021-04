San Possidonio, furto di un bancomat durante una partita a carte: tre condanne

SAN POSSIDONIO – Durante una partita a carte, avevano sottratto il bancomat, lasciato sul tavolo, al compagno di gioco, un’anziano signore ora 81enne, e, conoscendo il Pin, che sarebbe stato loro rivelato in precedenza dalla vittima, lo avevano usato per effettuare prelievi nelle banche di San Possidonio e Concordia. Per questi fatti, riporta la “Gazzetta di Modena”, sono state condannate tre persone: due uomini, di 55 e 59 anni, condannati rispettivamente a un anno e due mesi con 350 euro di multa e due anni e tre mesi con 500 euro di multa, e una donna, di 44 anni, di San Possidonio, condannata a un anno con 810 euro di multa.

