San Possidonio, hacker interrompe incontro di presentazione del nido “Le Coccinelle”

SAN POSSIDONIO – Il Comune di San Possidonio rende noto attraverso una nota stampa che, durante l’incontro online di presentazione del nido “Le Coccinelle”, in corso sabato 10 aprile, è entrato nel sistema informatico un hacker. Non riuscendo ad escludere l’indesiderato intervento, il personale del nido è stato costretto ad interrompere l’incontro. L’Amministrazione comunale si dice molto dispiaciuta per quanto accaduto e dichiara che procederà con le dovute verifiche denunciando i fatti alla Polizia Postale.

