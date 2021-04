San Possidonio, prima dose del vaccino per il sindaco Casari

SAN POSSIDONIO- Mercoledì 28 aprile anche il sindaco di San Possidonio, Carlo Casari, ha ricevuto ha ricevuto la prima dose del vaccino anti- Covid al Punto Vaccinale Ex Aquaragia di Mirandola, un locale di 600 mq adibito, dal 22 febbraio, a punto vaccinale per l’Area Nord.

“Oggi è un giorno importante per me e sono felice di aver ricevuto la mia prima dose di vaccino- scrive sui social il sindaco Casari– Questo è il passo che tutti possiamo compiere per ritrovarci con serenità. Vacciniamoci per la rinascita del nostro paese!”

