System Logistics e associazione “Le Cicogne” di Medolla, un impegno comune per bambini e ambiente

MEDOLLA – La chiusura delle scuole a marzo a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19 ha colto impreparate molte famiglie, che, ancora una volta, si sono trovate costrette ad organizzare in breve tempo una pianificazione che permettesse loro di gestire i bambini e le lezioni a distanza, unitamente agli impegni lavorativi. Poter usufruire dello smart working e di congedi parentali è stato sicuramente fondamentale ma purtroppo non sempre si è rivelato essere abbastanza in quanto i bambini, soprattutto quelli più piccoli, richiedono costanti attenzioni, stimoli e svaghi che, in tempi normali, vengono forniti dalla scuola, dagli insegnanti/educatori, dai compagni/amici con cui interagiscono costantemente.

E così, dopo il successo del progetto LOG-HUB, ideato e realizzato da System Logistics durante il primo lockdown, nel pieno della prima ondata pandemica dello scorso anno per mantenere “rapporti umani” e rafforzare lo spirito di team building tra colleghi costretti in smart working e senza più possibilità di interagire direttamente tra loro, appena si è saputo della chiusura delle scuole, è nato il progetto LOG4BABY.

Si è deciso così di creare una piattaforma virtuale dedicata ai bambini ed alle loro famiglie, con lo scopo di fornire strumenti dedicati ai genitori ed ai più piccoli per scambiare informazioni e contatti su baby sitter qualificati, fidati e disponibili e soprattutto per divulgare e proporre diverse attività “a distanza” ludico/educative/creative rivolte all’infanzia.

LOG4BABY ha messo a disposizione, video, tutorial, presentazioni, fotografie e documenti didattici per coinvolgere il più possibile i bambini in attività che stimolano la loro fantasia e curiosità e che forniscono nuove conoscenze sul mondo naturale portando le giovani generazioni ad avvicinarsi all’ecologia ed al rispetto di animali e piante.

Gli argomenti scelti per le iniziative non sono stati casuali ma sono stati motivati dall’interesse dell’azienda nei confronti delle tematiche ambientali ed ecologiche; per questo motivo si è scelto di affidare la creazione e la produzione delle attività proposte ad Elisa che si occupa dell’educazione ambientale organizzata dall’Associazione “Le Cicogne” presso l’Area di Riequilibrio Ecologico “San Matteo” di Medolla, un’area caratteristica delle zone di pianura modenese in cui è possibile ammirare da vicino diversi esemplari di cicogna bianca reintrodotti ormai da diversi anni grazie ad un progetto in collaborazione con il Comune di Medolla.

I bambini (ed anche i loro genitori) hanno avuto così la possibilità di “passeggiare” virtualmente nel parco e scoprire le cicogne e le loro abitudini, hanno ascoltato le storie che parlano di natura di Maestro Albero, hanno avuto modo di scoprire il fantastico mondo delle specie vegetali semplicemente attraverso ciò che avevano a casa a disposizione, grazie a semplici laboratori di germinazione e creazione di colori.

La chiusura della scuola è stato (ed è tutt’ora in alcuni casi), un problema che ha riguardato non solo le famiglie direttamente coinvolte ma tutta la comunità; Proprio per questo motivo System Logistics si è fatta carico di questa responsabilità comune ed ha cercato di creare opportunità ed iniziative in cui il tempo trascorso a casa dei bambini potesse essere utilizzato per attività formative utili e stimolanti e soprattutto affinché pure i più piccoli potessero sentirsi protagonisti, individui coinvolti in qualcosa di bello e di utile in cui poter sperimentare, imparare e divertirsi anche in un momento difficile in cui molte attività formative ed interattive fondamentali per la loro crescita sono state loro negate a causa della situazione di emergenza.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017