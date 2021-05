Bastiglia, gomme bucate alle auto parcheggiate in piazza Repubblica

BASTIGLIA- E’ successo a una bastigliese che aveva parcheggiato l’auto in piazza Repubblica, davanti al Comune di Bastiglia. Quando è tornata per riprendere l’auto, ha trovato l’amara sorpresa: qualcuno le aveva bucato le gomme dell’auto con un coltello.

” Attenti a parcheggiare l’auto in piazza Repubblica- avverte la donna in un post sulla pagina Facebook “Sei di Bastiglia se 2″- in questi giorni c’è qualcuno che sta bucando le ruote dell’auto con un coltello è successo a me e anche ad altra gente, fate attenzione”.

