Campagna vaccinale, fascia 50-54 anni: un aiuto ai medici per la prenotazione

MODENA- Come precisato dalla Regione Emilia-Romagna, da giovedì 13 maggio i cittadini tra i 50 e i 54 anni (nati dal 1967 al 1971 compresi) residenti o anche solo temporaneamente assistiti da un medico di medicina generale in provincia di Modena, potranno candidarsi alla vaccinazione sia telefonando direttamente al proprio medico, sia attraverso il portale regionale http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione.

Questa seconda proposta è una modalità individuata per facilitare l’iter di prenotazione senza congestionare i telefoni dei medici di famiglia. Una volta segnalata la propria candidatura al proprio medico o sul portale, il cittadino non dovrà fare più nulla: saranno i medici a richiamare i propri pazienti, una volta definita la platea di richieste, per comunicare loro la data della vaccinazione.

Ciò consentirà di organizzare al meglio – e senza sprechi – le dosi disponibili.

Sono circa 48mila i cittadini non ancora vaccinati in questa fascia di età (del totale infatti oltre 10.200, pari al 17%, sono già vaccinati in altre categorie).

Si stima che ognuno dei circa 480 medici presenti sul territorio modenese abbia circa 100-120 pazienti da vaccinare, cui si aggiungono dalle 12 alle 24-36 seconde dosi di Astra Zeneca per il personale scolastico già vaccinato con prima dose, un numero dunque gestibile, a confronto di quanto già fanno i medici durante la campagna di vaccinazione antinfluenzale.

Si è tenuta una riunione organizzativa con le rappresentanze della medicina generale, al fine di rifinire le procedure aziendali, per garantire il supporto dell’Azienda sanitaria ai medici e ai cittadini un accesso più semplice possibile.

“Si tratta di un’organizzazione molto più capillare degli stessi punti vaccinali, oltre che più vicina al cittadino, direi di prossimità, che consentirà comunque la vaccinazione nei tempi previsti dall’arrivo delle dosi, se confermati – chiarisce Silvana Borsari, responsabile provinciale della campagna vaccinale – attualmente infatti l’Azienda sanitaria sta prenotando appuntamenti per il mese di giugno, vale a dire a poco più di tre settimane da oggi, dunque pienamente in linea con l’avvio della campagna affidata ai medici di medicina generale”.

Nelle sole giornate di lunedì 10 e martedì 11 maggio, infatti, sono stati oltre 27mila i cittadini – di tutte le fasce d’età, e in particolare circa 22mila tra i 55 e i 59 anni – che hanno prenotato la vaccinazione, andando a occupare gli appuntamenti del mese di maggio e oltre.

Nuove date saranno comunque messe a disposizione una volta che saranno confermate le consegne di giugno, non solo di Pfizer e Moderna che sono al momento i vaccini utilizzati sotto i 60, ma anche di Astra Zeneca, per poter organizzare al meglio tutta la somministrazione delle seconde dosi (che comunque l’Azienda ha a disposizione per coloro che hanno iniziato il ciclo).

“Invito i cittadini modenesi tra i 50 e i 54 a candidarsi per la vaccinazione presso il proprio medico o utilizzando il portale. Sia le linee telefoniche dei medici che il portale potranno avere dei rallentamenti domani, in tal caso si potrà riprovare anche nei giorni successivi. Dal portale sarà l’intero insieme dei candidati ad essere inviato dall’Ausl ai Medici di medicina generale che programmeranno poi gli appuntamenti a partire dall’organizzazione dei propri ambulatori, così come già hanno fatto per la vaccinazione antinfluenzale che coinvolgeva una platea più ampia di aventi diritto, e per il personale scolastico. Contemporaneamente non posso che ringraziare i medici di famiglia per la grande disponibilità assicurata in questa campagna vaccinale, nel loro impegno a vaccinare i 50-54enni nel più breve tempo possibile; faremo di tutto per supportarli in questa fase e nelle successive che verranno”