Campionato Regionale di Pallamano: Arci Uisp Ravarino accede alle finali

RAVARINO- “Siamo tutti davvero entusiasti delle prestazioni dei nostri ragazzi della Under 15 Pallamano Arci Ravarino, che hanno concluso la Regular Season imbattuti e al primo posto– scrive in un comunicato stampa Emanuele Rossi, consigliere delegato allo Sport di Ravarino- Giovani talenti, che sotto le direttive del mister Zanfi, hanno letteralmente dominato il proprio girone guadagnando le fasi finali”.

Sabato 29 e domenica 30 la squadra sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Ravarino, nella prestigiosa Final Four, dove affronteranno le quotate compagini di Pallamano Carpi, Estense Ferrara e Ariosto Ferrara.

“Un risultato importante, a coronamento del lavoro svolto durante l’anno dai ragazzi, che nel contesto pandemico hanno continuato ad allenarsi guidati da un team di allenatori di alto profilo– continua Rossi- Un successo che premia il progetto ambizioso del Circolo Arci UISP di Ravarino, da sempre attivo nel veicolare i valori di sport, inclusione e socialità, che negli anni ha saputo promuovere questa disciplina emergente, coinvolgendo ogni stagione un numero sempre maggiore di giovani e giovanissimi.

Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo ai nostri campioncini per l’importante sfida che li aspetta sabato, e augurare loro di divertirsi, che è sicuramente la vittoria più importante”.

