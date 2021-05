Ferrari, un operaio si ustiona durante i lavori di manutenzione

MARANELLO- E’ successo nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 maggio: un operaio di un ditta esterna alla Ferrari, impegnato nella manutenzione di un impianto, è stato colpito da un forte getto d’acqua calda e vapore.

Ancora da accertare le cause, ma l’uomo ha riportato ustioni di media gravità con una prognosi di 40 giorni.

Sul posto sono prontamente intervenuti un’automedica da Vignola, l’ambulanza da Maranello e l’elisoccorso da Bologna. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Parma dove è tuttora ricoverato.

Ferrari ha dato la massima disponibilità per accertare la dinamica dell’accaduto: l’unica cosa nota, al momento, è che l’azienda per cui lavora l’uomo è specializzata in pulizie tecniche e servizi di manutenzione industriale.

