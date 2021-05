Finale Emilia, Unifer Navale: Ratti (Pd): “Giusto impegnare Fincantieri sul territorio”

FINALE EMILIA – Il Partito democratico di Finale Emilia, attraverso il proprio consigliere comunale e consigliere Ucman, Andrea Ratti, interviene sugli sviluppi della crisi di Unifer Navale:

“Siamo lieti che la vicenda dell’Unifer Navale sia seguita con forza dalla Regione, attraverso l’assessore Colla, e dai vari rappresentanti delle forze politiche eletti in Parlamento, che stanno portando la questione ad un livello nazionale. Finalmente dopo l’on. Fassino, che da mesi interloquisce con l’a.d. di Fincantieri Bono, anche Lega e 5Stelle stanno lavorando con i loro esponenti parlamentari. Abbiamo suggerito più volte alla Regione, attraverso la nostra consigliera regionale Palma Costi e attraverso ogni canale, di focalizzarsi su Fincantieri: inutile attaccare il socio locale di Unifer Navale, socio sì di maggioranza ma condizionato oggettivamente dal socio di minoranza che è il principale committente dell’azienda. Giusto invece consolidare la sua presenza nel territorio e costruire intorno ad esso la prospettiva industriale nuova per quel sito. Tra l’altro aggiungiamo che, consolidando il socio locale di Unifer Navale, si evita di mettere in difficoltà chi ha dimostrato negli anni di aver investito in diversi stabilimenti produttivi del territorio, generando lavoro e muovendosi con riconosciuta serietà. Questo va capito per impostare la rinascita del sito di via Venezia. Ci domandiamo: si sarebbe giunti alla liquidazione se la crisi avesse assunto una cornice istituzionale nell’autunno scorso? Oggi la direzione intrapresa è quella giusta; come diciamo da tempo: attraverso il MISE bisogna tenere legata Fincantieri al sito produttivo di Finale Emilia almeno alcuni anni, in modo che lo stabilimento abbia il tempo di allargare le proprie prospettive di mercato. Avanti così: siamo vicini ai lavoratori in questo momento di paura per il posto di lavoro e avvieremo ogni iniziativa per loro”.