Il gender gap nel lavoro femminile: il webinar di Emilia-Romagna in Azione

MIRANDOLA- Un appuntamento di spunto e riflessione su un fenomeno ancora oggi troppo diffuso: il gender gap nel lavoro autonomo femminile. Sarà questo il tema del webinar trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Emilia-Romagna in Azione alle ore 19 di venerdì 14.

“Da un anno a questa parte si parla insistentemente dei problemi sociali e occupazionali generatisi in senso alla corrente pandemia globale. I dati diffusi rivelano una società sempre più in balìa di divisioni sociali e discriminazioni, quelle di genere su tutte. Il dipartimento Pari Opportunità emiliano-romagnolo in Azione ha deciso di affrontare quello che è ormai diventato un casus belli politico e sociale, portandone alla luce cause e conseguenze, ma soprattutto proposte- spiega la referente Isabella Colombo– Dietro i dati si celano vite e problematiche largamente diffuse.

Attraverso la nostra analisi vogliamo dare voce a quelle donne che non si sentono tutelate e a cui, nonostante competenze e abilità, viene negato un riconoscimento retributivo adeguato, e non solo. Non possiamo definirci una società completamente evoluta fino a quando all’altra “metà del cielo” non viene garantita parità di trattamento e possibilità di sviluppare appieno le proprie potenzialità”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017