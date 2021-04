La Tecnoideal di Mirandola acquisisce un’azienda parmense

MEDOLLA, MIRANDOLA- Nuova acquisizione per il Gruppo Medica di Medolla, che attraverso la propria controllata Tecnoideal di Mirandola ha rilevato il 100 per cento dell’azienda THF.

Con sede a Marzolara, in provincia di Parma, THF è specializzata nella progettazione e produzione di saldatrici ad alta frequenza per film plastici, ampiamente usati anche nel settore biomedicale per la realizzazione di sacche per sangue e sacche per liquidi da sterilizzare.

“Con l’acquisizione di THF- dichiara Luciano Fecondini , amministratore unico di Tecnoideal e presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione del Gruppo- amplieremo la nostra offerta tecnologica di macchinari per la produzione di prodotti biomedicali aggiungendo il settore delle saldatrici per film medicale, espandendoci verso mercati industriali che usano queste particolari tecnologie di saldatura ad alta frequenza e ad impulsi termici, e cercheremo di consolidare la presenza dei prodotti negli altri settori tradizionali di attività di THF ”.

Secondo quanto indicato da Confindustria Emilia, la Tecnoideal investirà in risorse umane ed economiche e nel potenziamento delle strutture progettuali, produttive e di assistenza tecnica nell’ottica di aumentare ulteriormente il fatturato di THF e innovare sempre più i prodotti, basati su una tecnologia all’avanguardia che i soci storici hanno realizzato in un trentennio di attività.