L’importanza della figura paterna nella cura dei figli

MODENA- Come sono i papà di oggi? Non più solo padri preoccupati di dare sicurezza economica e protezione ai figli, ma anche uomini che maturano e migliorano nella paternità, presenti e profondamente

convinti del loro ruolo affettivo ed educativo. Quali stereotipi sociali ruotano intorno ai padri e come si può rendere visibile la paternità nei luoghi di lavoro affinché la cura diventi un diritto?

Se ne parla il 26 maggio con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva, Alberto Pellai, nel primo appuntamento del ciclo d’incontri on-line in diretta Facebook sulla pagina del Centro documentazione donna e Pari opportunità del Comune di Modena, realizzato nell’ambito del Progetto ConciliaMO, promosso dal Centro documentazione donna e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, attuato in collaborazione con Comune di Modena, Assessorato Istruzione e Pari opportunità. Mercoledì 26 maggio, alle ore 18, nel corso di “L’importanza della figura paterna attiva nella cura e nella crescita dei figli”, Vittorina Maestroni di Centro documentazione donna, dialogherà con l’autore a partire dai temi trattati nel libro “Da uomo a padre. Il percorso emotivo della paternità” (edito da Mondadori 2019). Per seguire la diretta https://www.facebook.com/cddonnamo Per approfondire www.cddonna.it/conciliamo Alberto Pellai, è medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, è ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. E’ figura nota nel dibattito pubblico, seguito sui social da 97mila follower su Facebook e 17,4mila su Instagram. Autore assieme alla psicopedagogista Barbara Tamborini dei programmi ” ‘Le cose che…nessuno ha il coraggio di dirti prima dei dieci anni’ e “Special Guest” e “A scuola con DeaKids”, i magazine che ospitano di volta in volta i beniamini dei ragazzi e i personaggi da loro più amati (canale DeAKids 601 Sky; Now Tv) e con la quale ha appena pubblicato il libro “Accendere il buio, dominare il vulcano. Come trasformare le emozioni negative in preziose alleate” (edito da Mondadori, 2021). Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica. È autore di molti bestseller per genitori, educatori e ragazzi, tra i quali: “Tutto troppo presto”,

“Girl R-evolution”, “Mentre la tempesta colpiva forte”, “La vita si impara” e “A quattro mani” con

Barbara Tamborini, “I papà vengono da Marte, le mamme da Venere”, “L’età dello tsunami”.

Tutti editi dalla casa editrice De Agostini.

