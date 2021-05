Mirandola, dopo 25 anni di servizio Elena Borgonovi diventa sovrintendente

MIRANDOLA, SOLIERA- Il comandante della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Gianni Doni ha consegnato i gradi da sovrintendente a Elena Borgonovi, in servizio attualmente presso la Centrale Operativa della Polizia Locale.

La sovrintendente di Polizia Locale Borgonovi è in servizio da oltre 25 anni: di cui quattro presso il Comune di Soliera, tre a Novi di Modena e diciotto presso la Polizia Locale dell’Unione svolgendo anche servizio nei Comuni di San Possidonio, e Concordia.

La sovrintendente Elena Borgonovi è stata un punto di riferimento in questi anni per genitori, alunni e insegnanti delle scuole in particolare per l’insegnamento dell’educazione stradale, ottenendo molti consensi e apprezzamenti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017