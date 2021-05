Mirandola, tre percorsi naturalistici al Barchessone vecchio

MIRANDOLA- Nordic Walking nelle valli? Sì, è possibile, con tre nuovi tracciati appositamente segnalati e adatti a tutti. È un’altra delle attività che andranno ad arricchire l’offerta di “Percorsi d’arte tra ambiente e tradizione” la diciottesima edizione degli appuntamenti in programma presso il Barchessone vecchio a San Martino Spino. La presentazione avverrà domenica 16 maggio alle ore 16 alla storica struttura.

Si tratta di tre percorsi naturalistici attrezzati e realizzati dall’Associazione Nordic Walking Outdoor Bassa Modenese: sono differenti tra loro e si snodano in piano, attraverso sentieri di campagna o su ghiaia. Possono essere intrapresi da chiunque anche se è opportuno tenere conto del proprio allenamento personale soprattutto in relazione a quello con lunghezza maggiore. È possibile, inoltre, affrontarli in piccoli gruppi insieme al team di istruttori dell’Associazione.

Nello specifico: il primo percorso- chiamato il Bosco- il più breve dei tre con una lunghezza di 4,37 chilometri, permetterà di addentrarsi nella flora e nella fauna presenti nella zona boschiva del territorio.

Il secondo, intitolato le Terre e le Acque, è invece un percorso medio per la sua lunghezza di 7,72 chilometri e si concentrerà maggiormente sull’esplorazione dei piccoli corsi d’acqua presenti sul territorio delle Valli.

L’ultimo, chiamato i Barchessoni, è quello più impegnativo, con una lunghezza di 12,86 chilometri e permetterà di osservare direttamente gli storici edifici agricoli tipici delle Valli mirandolesi e i territori circostanti.

Nelle zone interessate sono già state posizionate le specifiche frecce direzionali di diversi colori indicanti i tre tipi di percorso, mentre sarà possibile noleggiare gratuitamente i bastoncini da Nordic Walking presso il Barchessone.

Viene consigliato l’utilizzo un abbigliamento comodo che copra le gambe, di calzature sportive altrettanto comode e di utilizzare repellenti per insetti.

Si ricorda che, in rispetto alle norme previste dall’attuale normativa Covid-19, tutte le attività si svolgeranno solo su prenotazione e per piccoli gruppi.

Per l’attività realizzata dall’Associazione è necessario prenotarsi contattando i numeri 393/7881031 – 338/6216834.