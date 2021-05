Mirandola, vandalizzati i monumenti al Partigiano Morente e alla Resistenza

MIRANDOLA – Attraverso due note stampa, la consigliera del Pd a Mirandola, Francesca Donati, e Anpi Mirandola, intervengono sul tema del vandalismo nei confronti dei monumenti dedicati alla Resistenza. In prossimità delle celebrazioni del 25 aprile, infatti, Il monumento al Partigiano Morente presso il cimitero cittadino è stato ricoperto di una spessa vernice nera e anche il monumento alla Resistenza del Parco Lolli è stato oggetto di atti vandalici.

Di seguito, le due note stampa:

“Il monumento alla Resistenza del Parco Lolli oggetto di atti vandalici senza che l’amministrazione Greco se ne fosse accorta. E’ stata necessaria, infatti, una segnalazione della tanto vituperata ANPI per aprire gli occhi su un atto così grave, accaduto, tra l’altro, in prossimità delle celebrazioni del 25 aprile. Già questo basterebbe per essere fortemente preoccupati della sempre più sciatta gestione dell’opera pubblica di questa amministrazione. Ma c’è di peggio. Il monumento al partigiano morente presso il cimitero cittadino è stato ricoperto di una spessa vernice nera che ha alterato fortemente l’unitario profilo originario della scultura e che rischia di aver danneggiato irreparabilmente l’opera con danni economici, oltreché danni morali per il significato che la scultura ricopre. Forse meno lettere cubitali in piazza e più attenzione ai simboli veri della nostra identità non guasterebbe. Ci chiediamo, ad esempio, come mai questa giunta non abbia provveduto ad informare i cittadini dell’accaduto cosa invece successa in merito ai fatti relativi alle opere di “Mirandola a cielo aperto” dove giustamente si sono susseguiti comunicati stampa su comunicati stampa. L’Amministrazione comunale ha disatteso ancora una volta uno dei suoi compiti principali: preservare la storia e le sue opere che ne sono preziosa testimonianza e patrimonio culturale di memoria collettiva. I cittadini cosa ne pensano?”

Francesca Donati, consigliera Pd Mirandola

“A seguito di una nostra segnalazione all’Amministrazione comunale in merito alle condizioni del monumento alla Resistenza collocato presso il parco Lolli, che appare completamente privo di tutte le oltre 100 lettere dell’iscrizione e del puntale a stella che si trovava sulla sommità dell’opera, apprendiamo, da risposta datata 03/05/2021 a firma del dirigente Aurelio Borsari, che il Comune ha provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti per atto vandalico.

Siamo fortemente stupiti della gestione superficiale di questa Amministrazione dell’opera pubblica: come è possibile che prima di una celebrazione fondamentale per tutti i mirandolesi e il Paese, quale è il 25 aprile, non si sia provveduto a verificare che i monumenti ad essa dedicati, fossero in condizioni dignitose? Come è possibile che in pieno centro si compia un atto vandalico così clamoroso ed evidente ad un monumento dedicato alla memoria della Liberazione e che il Comune non ne informi la cittadinanza in nessun modo?

Come è possibile scrivere “il ripristino dell’iscrizione sarà effettuato quando prima, compatibilmente con la disponibilità degli stanziamenti di bilancio?” Come dobbiamo, Anpi e cittadini, interpretare “quanto prima “ e “disponibilità di bilancio”? Confidiamo che, dopo le spiacevoli e inammissibili situazioni createsi in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, si intenda: condannare pubblicamente questo atto e provvedere immediatamente al ripristino dell’opera senza se e senza ma.

Infine segnaliamo che lo stesso pannello dedicato al primo sindaco liberamente eletto dopo la tragedia del fascismo, ovvero Nino Lolli, è piegato e rovinato da mesi e costituisce un altro pessimo biglietto da visita per questa amministrazione che dice di amare Mirandola ma, nei fatti, trascura i suoi simboli più importanti..”