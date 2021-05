Mirandolexit, il sindaco di Finale contro il ricorso per il Consiglio di Stato: è polemica

MIRANDOLA- Il sindaco di Finale, Sandro Palazzi, non ha votato a favore della delibera di Giunta dell’Unione sull’incarico a un legale che rappresenti gli otto Comuni della Bassa presso il Consiglio di Stato.

“Apprendiamo con sconcerto la notizia– scrive Andrea Ratti, consigliere Ucman Pd di Finale Emilia, sulla pagina Facebook del Partito democratico della Bassa- Ribadendo che riteniamo irresponsabile come in questo anno di pandemia la Lega mirandolese abbia paralizzato i vari livelli amministrativi della Bassa con una decisione egoistica e sbagliata. Ci preoccupa il cambio di atteggiamento del sindaco di Finale, che anziché difendere e curare l’interesse dell’Unione dei Comuni Area nord e di Finale Emilia decide di lavarsene le mani per non indispettire o meglio per ingraziarsi le benevolenze del deputato leghista, il mirandolese Golinelli, unico regista di questa scelta divisiva e dannosa per tutta la Bassa”.

“Un vero e proprio atto di vassallaggio verso un dirigente leghista che avrà sicuramente influenza nella scelta se confermare o meno Palazzi al secondo mandato- conclude il post- Chiediamo a Palazzi di fare il suo dovere a tutela dei cittadini di Finale e della Bassa e di firmare subito la delibera”.

A stretto giro è arrivata via social la replica del sindaco:

Mirandola non c’entra nulla, il motivo è che si pretende da me un determinato comportamento, sulla cosiddetta MirExit, ma d’altra parte e contemporaneamente, i Sindaci di Sx non dimostrano pari determinazione nel difendere le nostre ragioni come comuni del cratere nel difendere il numero dei somministrati ed una svolta di accelerazione nel processo di ricostruzione pubblica, io credo, perchè questo vorrebbe dire mettersi di traverso con il loro partito che governa la Regione.. Insomma sono l’unico che protesta contro la Regione… pretendo chen i miei colleghi si comportino con coerenza come fino ad ora mi sono comportato io.. non si possono avere due misure. quando è ora di alzare la voce, per difendere le ragioni della Comunità che si amministra, si deve mettere da parte il partito, e dire le cose come stanno , anche a costo di mettere a rischio la eventuale carriera politica… Poi ognuno è libero di scrivere come vuole anche post polemici di questo tipo….. Finale non dipende da nessuno

