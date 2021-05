Nonantola, anziano si ustiona usando una saldatrice

NONANTOLA- E’ successo domenica 23 maggio, intorno alle ore 19, in via Lungo Panaro a La Grande a Nonantola: un uomo di 85 anni stava utilizzando una saldatrice quando all’improvviso i suoi vestiti hanno preso fuoco.

L’uomo, trasportato in elicottero al Centro ustionati di Parma, è in gravi condizioni con bruciature di terzo grado in più punti del corpo.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017