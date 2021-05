Pressing sul personale sanitario no-vax: avranno 5 giorni per giustificarsi

MODENA- Sono 2400 gli infermieri, medici e operatori socio-sanitari nella provincia di Modena- dipendenti Ausl o dell’Azienda ospedaliero universitaria ma anche di strutture private- che ancora non si sono vaccinati.

L’Ausl di Modena, dopo averli identificati, vuole vederci chiaro ed eventualmente deliberare i primi provvedimenti che prevedono il demansionamento o la sospensione dal lavoro senza retribuzione.

Sono partite proprio in questi giorni le raccomandate inviate dall’Ausl ai diretti interessati per conoscere i motivi per i quali non si sono vaccinati: il personale sanitario avrà 5 giorni dalla ricezione dell’informativa per rispondere e dovrà presentare documentazione adeguata per spiegare la mancata vaccinazione.

Dovranno esibire un certificato di vaccinazione (nel caso ci sia stato un errore), la prenotazione dell’appuntamento o documenti clinici che attestino una patologia che giustifichi l’incompatibilità con il vaccino.

L’Ausl effettuerà una prenotazione per il personale coinvolto: in caso di mancata presentazione si passerà alle vie di fatto.

