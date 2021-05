San Felice, grande ripartenza per le piscine Agua Center

FINALE- Grande ripartenza per le piscine Agua Center di San Felice sul Panaro che lunedì 24 maggio hanno riaperto ai soli atleti le proprie vasche e che, grazie alla organizzazione della squadra di casa WeSport Modena assieme alla Uisp nuoto Modena, hanno ospitato la prima gara in epoca Covid.

L’evento ha richiamato a San Felice le squadre della provincia di Modena per competere in quella che è stata una gara a livello nazionale disputata su più sedi, nella quale gli atleti, dopo molti mesi di inattività forzata a causa della pandemia, hanno potuto finalmente esprimere la loro naturale vocazione: la velocità.

La WeSport porta a casa molti ottimi risultati e podi che fanno ben sperare per una stagione che, nonostante le difficoltà patite fino a qui, si preannuncia di riscatto e di grande soddisfazione.

La piscina Agua Center, anche grazie alle nuove tecnologie che hanno consentito la diretta streaming delle batterie, ha dimostrato alla prova dei fatti di essere pronta per la riapertura al pubblico del 29 maggio prossimo, nel pieno rispetto delle normative vigenti e si propone di tornare quel centro di aggregazione d’eccellenza che è per San Felice è per tutta la bassa modenese.

