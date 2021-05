Sisma 2012, estensione stato d’emergenza: l’Ucman approva la mozione

MIRANDOLA, FINALE- E’ stata approvata all’unanimità martedì 11 maggio, dal Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, la mozione proposta dal Gruppo Liste Civiche – Pd Bassa Modenese tesa a ottenere dal governo la proroga dello stato d’emergenza, fondamentale ad accompagnare il completamento della ricostruzione post sisma 2012.

Questo il commento del capogruppo Liste Civiche – Partito Democratico Paolo Negro:

“Avanza la ricostruzione post-sisma che ha colpito il nostro territorio: ora il cratere dagli iniziali 60 è sceso a soli 15 Comuni, fra i quali tutti i nove comuni della Bassa Modenese. Sono quelli che hanno subito i danni maggiori, impegnati a portare a termine i lavori, soprattutto nella parte pubblica, nella ricostruzione del patrimonio culturale, nel rilancio dei centri storici.

Temi di enorme complessità, aggravata dalla pandemia. Per traguardare questo obiettivo è fondamentale che il governo proroghi lo stato d’emergenza in scadenza a fine 2021, scadenza che disperderebbe le risorse pubbliche già stanziate e disponibili.

La pronuncia unanime del Consiglio dell’Unione sulla mozione che abbiamo presentato ha questo obiettivo ineludibile, vitale per le comunità colpite, per i Comuni, per il mondo dell’impresa e del lavoro del territorio ancora impegnato nella ricostruzione.

La proroga dello stato d’emergenza per i Comuni del cratere del sisma 2012 deve essere portata almeno sino alla fine del 2022, portando con sé le altre fondamentali misure ad esso connesse, quali la possibilità di potersi avvalere del personale straordinario, le esenzioni IMU sugli immobili inagibili, la sospensione dei mutui degli enti locali ed ai cittadini.

Il governo adotti presto questo atto fondamentale ad accompagnare il completamento della ricostruzione”.