Truffa sui finanziamenti post-sisma, denunciati due coniugi di Mirandola

MIRANDOLA – E’ stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Mantova un sequestro preventivo, per un importo di circa 342mila euro, nei confronti di una società edile del mirandolese, gestita da due coniugi. L’accusa nei loro confronti, si legge sulla stampa locale, è quella di aver appositamente ampliato l’oggetto sociale della propria impresa edile, al fine di ottenere in appalto i lavori riguardanti la ristrutturazione di un immobile, di proprietà di parenti dei due coniugi mirandolesi, danneggiato dal sisma del 2012, pur senza avere a disposizione mezzi, esperienza e capitali richiesti dal bando per ottenere il finanziamento dalla Regione Lombardia.

L’obiettivo della coppia era poi quello, una volta ottenuto il finanziamento, di subappaltare i lavori ad un’altra impresa del bolognese, Nel corso delle indagini, si è scoperto, fra l’altro, che l’impresa oggetto del subappalto dei lavori è stata esclusa dalla “White List” e dunque sarebbe stata priva dei requisiti necessari a ricevere in appalto il lavoro. I due coniugi mirandolesi sono, dunque, stati denunciati per truffa: inoltre, sono stati loro sequestrati un immobile del valore di 260mila euro e fondi della società per circa 80mila euro.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017