Ubriaco procede a zig zag in autostrada: denunciato dalla Polizia

MODENA- Nel tardo pomeriggio di martedì 11 maggio, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord, impegnata nel quotidiano servizio di vigilanza sull’autostrada del Sole A1, poco dopo aver oltrepassato il casello di Modena Sud direzione Milano, ha notato un autoarticolato che procedeva con andatura irregolare, sbandando pericolosamente dalla prima alla quarta corsia di marcia.

L’autostrada A1, nel tratto da Bologna a Modena Nord registra transiti di oltre 100mila veicoli al giorno: la fascia oraria del tardo pomeriggio è una di quelle in cui il traffico raggiunge le punte più elevate.

In considerazione della pericolosità della situazione, la pattuglia si è posizionata dietro al mezzo e, in procedura cosiddetta di “safety car”, ha impedito ai veicoli che sopraggiungevano di sorpassarlo, creando in questo modo una zona di sicurezza.

Gli operatori, con l’utilizzo di dispositivi acustici e luminosi e segnalazioni manuali, sono riusciti dopo oltre due chilometri, a far accostare l’autoarticolato in una piazzola di emergenza per sottoporlo a controllo.

L’autista, un cinquantenne campano, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stato sottoposto ad accertamento con etilometro. Il tasso alcolemico è risultato di 1,79 g/l,,

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con contestuale e immediato ritiro della patente.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017