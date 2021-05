Ucman, approvato il rendiconto 2020: 2,3 milioni a disposizione dei comuni

I sindaci dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, riuniti in Giunta, hanno approvato all’unanimità il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020, comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio, il conto economico e relativi allegati. Nel dettaglio, si legge nella nota stampa diffusa in seguito all’approvazione del rendiconto, le spese correnti del 2020 sono state sostenute per € 27.540.000, gli investimenti invece per € 1.470.00. Tra gli investimenti rientrano quelli per il completamento dell’ampliamento della videosorveglianza, per i lavori del canile, per implementazioni informatiche e nuove dotazioni strumentali e per l’acquisto di due scuolabus.

Complessivamente, il rendiconto ha generato un risultato di amministrazione per € 2.950.000, di cui ben 2,3 milioni sono stati messi a disposizione dei comuni. Si tratta di risorse che potranno essere utilizzate autonomamente dalle amministrazioni, per perseguire ulteriori obiettivi importanti per le loro comunità.

Questo risultato, si legge nel comunicato stampa, è dovuto ad una gestione attenta e prudente delle risorse, in un contesto emergenziale, quello pandemico, che ha modificato profondamente le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi ai cittadini dell’Unione. In particolare nel 2020 i progetti più importanti sviluppati in seno all’Unione sono stati nel mantenere ed erogare i servizi alla persona, il supporto alle famiglie colpite dal Covid e dalla crisi da esso derivante ed in particolare mettere in atto tutte quelle misure per permettere l’attivazione dei servizi scolastici e l’erogazione di contributi a favore delle famiglie per l’acquisto di Pc.

“Il 2020 è stato un anno difficilissimo a causa della pandemia, ma grazie ad un’attenta gestione delle entrate e al costante efficientamento delle spese, il rendiconto del 2020 ha fotografato risultati buoni – ha spiegato Luca Prandini, sindaco di Concordia e assessore al bilancio dell’Unione – promuovendo i servizi al cittadino, in particolare per quanto riguarda le politiche educative e sociali. Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto le responsabili del Servizio finanziario e del Controllo di gestione, dott.se Manuela Martini e Carmen Lodi, oltre al dirigente dott. Pasquale Mirto. Il prossimo passaggio procedurale sarà la presentazione in Consiglio dell’Unione e la successiva approvazione, che metterà a disposizione dei comuni risorse significative.”

