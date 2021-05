Violenze e minacce alla madre che doveva pagare i suoi debiti

MODENA- E’ arrivato a chiuderla in casa, in bagno, mettendo un divano davanti alla porta per impedirle di scappare. E poi minacce e violenze: tutto per farsi consegnare dalla madre 64enne i soldi per vizi e debiti.

Il modenese di 34 anni, domiciliato in un Comune della Val d’Enza, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni, estorsione e sequestro di persona

L’uomo non potrà più avvicinarsi alla madre e nemmeno contattarla, pena l’arresto.

Da quanto emerso dalla stampa locale, le violenze andavano avanti da oltre un anno.

