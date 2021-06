Abuso sugli anziani: al via il progetto “Save” per individuare tempestivamente le violenze

MODENA- L’abuso sugli anziani è un problema sociale che colpisce la salute e i diritti umani di un numero enorme di persone anziane in tutto il mondo e un evento che merita l’attenzione dell’intera comunità internazionale.

Martedì 15 giugno si è celebrata la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Abuso agli Anziani, nata per aumentare l’attenzione pubblica su questo fenomeno e sulla sofferenza inflitta alla componente più vulnerabile della nostra comunità, così come la pandemia ci ha tristemente dimostrato.

Il virus infatti non ha solo minacciato le vite delle persone più anziane, ma ha anche colpito le loro reti sociali, il loro accesso ai servizi sanitari, il loro lavoro e il loro benessere.

Quello degli abusi verso le persone anziane è un fenomeno globale che, per essere contrastato, necessita soprattutto di identificazione precoce.

“Una delle modalità più efficaci per raggiungere questo obiettivo è l’adozione di strumenti di screening in ambito socio-sanitario, tuttavia in tutta l’Unione Europeo se ne fa ancora un uso molto limitato- scrive in comunicato stampa la Cooperativa sociale “Anziani e non solo”- Proprio per promuovere il ricorso allo screening nasce il progetto Erasmus+ Save che riunisce 6 organizzazioni provenienti da 5 diversi paesi europei (Polonia, Italia, Finlandia, Portogallo e Cipro)”.

Il partenariato intente contribuire ad aumentare la conoscenza degli strumenti di screening e la loro idoneità nell’identificazione della violenza contro le persone anziane nei servizi socio-sanitari, migliorare la capacità dei professionisti di identificare, contrastare e sostenere i casi di violenza contro le persone anziane, indirizzandoli – quando necessario – ai servizi competenti, sviluppare le competenze dei formatori affinché possano insegnare agli operatori come affrontare la violenza contro le persone anziane.

In particolare, il progetto realizzerà un programma di formazione da realizzare sia in modalità tradizionale che in e-learning, per diffondere conoscenze sugli strumenti di screening disponibili, sul loro utilizzo e su come intervenire nel caso in cui l’intervista faccia sospettare la presenza di abusi.

I partner del progetto Save vogliono celebrare questa giornata, invitando tutta la comunità a non voltare lo sguardo davanti a un sospetto di abuso e ad agire insieme per contrastare questo fenomeno.