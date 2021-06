Aggredito senza motivo da una baby gang

CARPI- Un gruppo di ragazzini- tra i 13 e i 16 anni- lo ha seguito e poi, senza motivo, gli hanno lanciato in viso un acido creato apposta con un mix tra gel disinfettante e super alcolici. L’uomo, un carpigiano 50enne, era in sella alla sua bicicletta.

E’ successo venerdì 11 giugno, intorno alle 19.30, in via Bellentanina a Carpi: in pieno centro storico.

L’uomo si trova ora ricoverato nel reparto di Oculistica del Policlinico di Modena. Fortunatamente non sono state riscontrate lesioni oculari, ma una forte infiammazione.

Intervenuti sul posto i soccorsi e i carabinieri, che hanno rinvenuto a terra la bottiglia usata per l’aggressione.

I carabinieri, che indagano sull’accaduto, sarebbero vicini all’identificazione della baby gang.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017