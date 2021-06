Covid, certificato verde: quando serve e come ottenerlo in attesa del green pass europeo

In attesa del green pass europeo, che arriverà probabilmente a partire da luglio, in Italia, per partecipare ad alcuni eventi anche in regioni in fascia gialla e bianca serve la certificazione verde. Si tratta del certificato che si può ottenere quando si è vaccinati, guariti dal Covid, oppure ci si è sottoposti a un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Il certificato viene rilasciato dalla struttura dove si viene vaccinati e ha validità “dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”. Ha una validità di 9 mesi. Se si è guariti bisogna avere il certificato dell’ospedale, del medico di base o del pediatra. In Italia, intanto, ci si prepara alla seconda versione della certificazione verde Covid, con il passaggio, entro fine giugno, si legge sulla stampa nazionale, dall’attuale forma cartacea al documento elettronico scaricabile sulle app Io e Immuni

In zona gialla, il pass servirà per partecipare alle feste e ai banchetti “conseguenti alle cerimonie civili e religiose”. Fino a quando non entrerà in vigore il pass europeo la certificazione verde può essere usata anche per andare all’estero, ma bisogna verificare le regole del Paese di destinazione. Al momento, per viaggiare in Italia il pass serve solo per andare nelle regioni che dovessero diventare arancioni o rosse (o per partire da queste). Anche i minori, dai 2 anni in su, devono avere il pass.

