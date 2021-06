Funerali Pablo “Chico” Colon, per i centauri il 4 giugno ritrovo al bar Centrale di Medolla

MEDOLLA – Gli amici di Pablo “Chico” Colon, gestore della pizzeria Chico Gusto, scomparso nei giorni scorsi in seguito ad un incidente stradale, si ritroveranno venerdì 4 giugno, giorno dei funerali, al bar Centrale di Medolla per poi accompagnare “Chico” nel suo ultimo viaggio. Per chiunque volesse unirsi con moto, scooter o qualsiasi altro mezzo, il ritrovo è fissato per le ore 8.30.

