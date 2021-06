Medolla, si terranno venerdì 4 giugno i funerali di Pablo “Chico” Colon

MEDOLLA – Si terranno venerdì 4 giugno, alle ore 9, i funerali di Pablo “Chico” Colon, gestore della pizzeria Chico Gusto di Medolla, morto nei giorni scorsi a causa di un incidente stradale. A dare l’annuncio è la famiglia; i funerali avranno luogo partendo dalla Casa del Commiato “Domus Mirandola” in viale Gramsci per dirigersi, poi, verso la chiesa di Medolla. Al termine della Messa, si proseguirà per il tempio della cremazione di Modena. Le visite in casa funeraria saranno possibili dalle ore 14 di mercoledì 2 giugno. E’ iniziata, inoltre, in questi giorni una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Pablo “Chico Colon.

