Giovani democratici Bassa modenese: “Bene le corse Poggio Rusco-Bologna nei festivi”

MIRANDOLA- I Giovani democratici della Bassa modenese plaudono all’ampliamento dell’offerta dei treni, nei giorni festivi, sulla linea Poggio Rusco-Bologna e auspicano che si prevedano ulteriori finanziamenti per arrivare alla realizzazione di un vero e proprio servizio metropolitano ferroviario. Ecco la nota:

“Come Giovani democratici della Bassa modenese salutiamo positivamente la scelta della Regione Emilia-Romagna di ampliare l’offerta delle corse dei treni della linea “Poggio Rusco- Bologna” nei giorni festivi, con l’obiettivo dichiarato di sostenere ulteriormente la mobilità tra le aree del modenese e del bolognese interessate dalla Ciclovia del Sole e dalla linea ferroviaria.

Una soluzione che va nella direzione da noi auspicata con l’intento di promuovere una mobilità pubblica sempre più sostenibile capace di sostituirsi al trasporto privato contribuendo al contrasto al cambiamento climatico nei nostri territori attraverso una riduzione delle emissioni, in linea con gli obiettivi definiti dal Patto per il Clima e l’Ambiente stipulato pochi mesi fa dalla stessa Regione.

Per questo chiediamo che, in linea con le richieste fatte dalle comunità interessate e dall’Assemblea legislativa, nell’ottica di un progressivo e, auspichiamo, definitivo allentamento delle misure restrittive dovute alla pandemia, la Regione si faccia interprete di ulteriori finanziamenti per chiudere il cerchio su questa linea realizzando un vero e proprio servizio metropolitano ferroviario”.