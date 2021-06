Il 6 luglio sarà la Giornata istitutiva dei tecnici della prevenzione

MODENA- E’ stata istituita il prossimo 6 luglio la giornata istitutiva del Vigile Sanitario, precursore dell’attuale profilo sanitario del Tecnico della Prevenzione.

L’Unpisi Tecnici della Prevenzione ha organizzato per l’occasione una videoconferenza commemorativa e una tavola rotonda.

“Questo operatore sanitario svolge da sempre la professione sanitaria e i propri compiti istituzionali, tanto da essere stata conferita con decreto del presidente della Repubblica nel 1965 la medaglia d’oro al merito della sanità pubblica– si legge nel comunicato stampa diramato dall’Unpisi- I Tecnici della Prevenzione lavorano nel Servizio Sanitario d’Italia negli uffici ispettivi dei dipartimenti di sanità pubblica nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti e sanità pubblica e nelle Agenzie nazionali ambientali rivestono per i loro delicati compiti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; sono stati impegnati in prima linea nel contribuire al contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 “adattandosi” a nuove attività come l’attività di contact tracing, assistenza e supporto al Servizio Igiene Pubblica”.