Mirandola, Azzolini (Pd) dopo l’ingresso in Giunta di Lodi: “Amministrazione sempre più a destra”

MIRANDOLA – “Non era “Prima Mirandola”, era “Prima la Lega”: il segretario del Pd di Mirandola, Marco Azzolini, commenta il nuovo ingresso in Giunta dell’avvocato Lodi, simbolo di una Amministrazione sempre più spostata a destra. Ecco la sua nota:

“Finalmente dopo quasi due settimane di stallo e scontri interni alla destra, la Lega di Mirandola chiarisce la sua concezione del centrodestra: solo chi è del partito del Carroccio può entrare in Giunta nella città dei Pico. Gli altri restano a guardare e ad alzare la mano, se interpellati. Il neo assessore, noto per le sue posizioni di destra, non fu eletto alle ultime regionali e rientra in questo modo dalla finestra. La nomina di Roberto Lodi è il simbolo di una Amministrazione spostata sempre più a destra, nella quale non si sa bene come i cittadini moderati potranno sentirsi rappresentati, mentre il sindaco Greco, invece di preoccuparsi della sua intera coalizione, si è adeguato per quieto vivere. Ora è tutto più chiaro: non era “Prima Mirandola”, era “Prima la Lega”.