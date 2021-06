Mirandola, Chiara Malavasi: “La Danza? Una scelta di vita”

MIRANDOLA- Chiara ha 20 anni e inizia a frequentare la scuola di danza Khorovodarte di Mirandola a 4 anni. A 16 anni viene ammessa alla English National Ballet School di Londra e fino a oggi ha danzato con un’importante compagnia di ballo della Romania, la Sibiu Ballet Theatre, che si esibisce in tutto il mondo.

L’arrivo del Covid ha interrotto le esibizioni anche se “una ballerina è una ballerina sempre nonostante l’impossibilità di salire su un palco” – precisa Chiara.

Chi è veramente la giovane donna dietro alla ballerina?

“Mi ritengo una ragazza semplice ma da sempre molto determinata. Cerco di non arrendermi alle prime difficoltà, anzi le difficoltà mi aiutano a migliorarmi e a procedere spedita verso i miei obiettivi. Amo molto la mia famiglia e i miei amici e sento tanto la loro mancanza quando sono lontana da casa”

Nonostante la giovane età hai già vissuto un grande dolore. E’ vero che la danza è salvifica?

“Si, nel 2012 è venuta a mancare mia madre e colgo l’occasione per ringraziare mio padre che non mi ha fatto mancare mai il suo sostegno. E’ vero, la danza riesce da sempre a farmi stare meglio. E’ un rifugio dove mi sento libera di esternare le emozioni che a parole non riesco ad esteriorizzare. Solo con lei sono me stessa al 100%”

Cos’altro saresti potuta essere?

“Nient’altro. Il mio sogno è sempre stato quello di fare la ballerina. Non ho mai pensato di fare altro, ho sempre voluto affiancare alla mia vita l’Arte perché mi fa sentire bene. Lo dice anche una ricerca, uno studio internazionale, che mette in connessione la salute psicofisica con la cultura, con l’arte in particolare”

Come proseguirà il 2021 per te?

“Iniziato il lockdown, l’esperienza con la compagnia dove mi esibivo prima si è interrotta ma è con grande gioia che ad agosto intraprenderò una nuova avventura con il Royal Ballet Fehérvár di Budapest. Sono davvero molto felice perché il mondo della danza riparte e potrò ritornare sul palco”

Cosa diresti ad una bambina di 4 anni, gli stessi che avevi tu quando hai iniziato, che vuole danzare?

“Di crederci sempre, di andare a lezione con gioia e leggerezza e poiché la danza è una disciplina che ‘ti lega’, le consiglierei di coltivare il rapporto con le compagne e le insegnanti. Saranno un punto di riferimento per la vita”