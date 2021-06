Mirandola, il dottor Carlo Ratti nuovo responsabile incaricato della Cardiologia del Santa Maria Bianca

MIRANDOLA – Nell’ultima seduta del Consiglio Ucman è stata presentata una mozione a firma dei nove sindaci dell’Area Nord, relativa al rientro del reparto di Cardiologia presso l’Ospedale di Mirandola, trasferito temporaneamente presso il Ramazzini di Carpi, a causa delle note esigenze di gestione della pandemia.

La mozione approvata chiede inoltre la nomina immediata di un primario dedicato al solo reparto di Mirandola, in attesa dell’espletamento del concorso pubblico. Nelle ore precedenti alla seduta consiliare è giunta la notizia della nomina del dottor Carlo Ratti, quale nuovo responsabile incaricato della Cardiologia del Santa Maria Bianca di Mirandola.

Il commento di Lisa Luppi, presidentessa dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, in merito alla nomina del nuovo primario:

“La nomina del dott. Carlo Ratti alla direzione del reparto di Cardiologia rappresenta un segnale importante per la sanità del nostro territorio e dà seguito al contenuto della mozione presentata dalla giunta dell’Unione. Occorre completare questo percorso attraverso il rientro del reparto in tempi certi e l’indizione di un concorso per la nomina definitiva di un nuovo primario di Cardiologia a Mirandola, la cui presenza sarà fondamentale per superare l’organizzazione ospedaliera per Aree Omogenee e garantire una migliore assistenza sanitaria per i cittadini dell’Area Nord”.