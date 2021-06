Ucman, crisi Unifer, ospedale di Mirandola e futuro dell’Unione al centro dell’ultimo Consiglio

Nella serata di martedì 29 giugno, si è tenuto, in modalità online, il Consiglio dell’Ucman (Unione Comuni Modenesi Area Nord). La presidentessa pro-tempore Lisa Luppi, il presidente del Consiglio Ucman Giorgio Cavazzoli, l’assessore Luca Prandini e il segretario generale Marco Carapezzi erano collegati da Concordia, in quanto subito prima si era tenuta la Giunta dei sindaci Ucman e il Consiglio comunale di Concordia, per il quale svolge il ruolo di segretario lo stesso Carapezzi.

Dopo la votazione che ha consentito l’entrata nel consiglio di Brunatti di San Prospero al posto del dimissionario (ora vice-sindaco di San Felice) Fontana, è stata votata all’unanimità la mozione presentata dal centro-sinistra dell’Area Nord, nella quale si poneva l’attenzione sulla “crisi” dell’azienda Unifer Navale di Finale Emilia.

E’ stata votata all’unanimità anche la mozione della “Giunta” sull’Ospedale S. Maria Bianca di Mirandola che ha come obiettivo la riapertura del reparto di Cardiologia nell’ottica del “rafforzamento” dello stesso nosocomio.

Il gruppo Fratelli d’Italia – Libera Scelta – Crescere Cavezzo e Cambiare aveva protocollato una mozione sul tema “Cispadana”, volta ad impegnare la giunta ad appoggiare la “soluzione” strada a scorrimento veloce, ma la mozione è stata ritirata e sarà presentata il prossimo Consiglio per cercare di trovare nel frattempo un consenso sul tema ancora non del tutto chiaro.

E’ stata invece approvata la mozione presentata dal consigliere Giorgio Siena nella quale sostanzialmente viene “delegata” alla commissione Ucman da lui presieduta l’istituzione di un tavolo di lavoro tra i consiglieri dei vari gruppi che ha come obiettivo la riorganizzazione dell’ente Ucman. La mozione è stata approvata con dieci voti a favore (Fratelli d’Italia – Più Mirandola – Liste civiche di Centrodestra e Forza Italia, Cinque Stelle), la Lega non ha partecipato al voto ed il centrosinistra si è astenuto esprimendo 10 voti.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017