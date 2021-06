Nonantola, ex finanziare accusato di rapina

NONANTOLA- Ex finanziere finisce a processo con l’accusa di rapina: secondo quanto emerso in tribunale, l’uomo- insieme a un complice- avrebbe fermato due stranieri con il pretesto di controllare i documenti sottraendo ai due alcune banconote, per un ammontare di cento euro.

E’ scattata da qui l’accusa di rapina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nonantola che indagano sul caso.

L’udienza è stata rinviata a ottobre, quando si entrerà nel vivo della fase istruttoria

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017