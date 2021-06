Novi, continua la lotta alla zanzara tigre

NOVI- Prosegue l’impegno dell’Amministrazione nella lotta alla zanzara Tigre.

“A maggio abbiamo distribuito gratuitamente le pastiglie per fare il trattamento a tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta- scrive l’Amministrazione comunale- a giugno, per aumentare la sicurezza degli alunni in vista del mese di settembre, abbiamo chiesto la collaborazione dei residenti vicino ai complessi scolastici di Novi e Rovereto. Pertanto nei giorni scorsi abbiamo distribuito porta a porta, in queste zone, le pastiglie larvicide per tombini e caditoie in numero sufficiente per consentire un trattamento continuo per tutto il periodo estivo”.