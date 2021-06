San Felice, laboratorio “Nati per leggere, nati per la musica”

SAN FELICE- Sabato 5 giugno a San Felice sul Panaro, alle ore 10,30 presso l’auditorium della biblioteca comunale “Campi- Costa Giani” in viale Campi, 41/b, si terrà il laboratorio “Nati per leggere, nati per la

musica” a cura di Claudia Franciosi della Fondazione Scuola di Musica Andreoli, per genitori e

bambini da tre a sei anni.

L’iniziativa è a numero chiuso, con prenotazione e mascherina obbligatoria.

Per fare musica tutti insieme si invitano i partecipanti a portare oggetti che facciano “rumore” come

due cucchiai di legno, una scatola da scarpe, un coperchio, un cucchiaio in metallo e una bottiglietta

di plastica con semini.

Per informazioni e iscrizioni: 0535/ 86391-86392, biblioteca@comunesanfelice.net

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017