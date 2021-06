Soliera, sospensione della circolazione nelle strade interessate dalla gara ciclistica “3° Trofeo Comune di Soliera”

SOLIERA- Per il giorno 6 giugno, in occasione della manifestazione ciclistica “3 Trofeo del Comune di Soliera”, dalle ore 8 alle ore 19 vi saranno importanti modifiche alla circolazione stradale per auto e pedoni.

Queste, nel dettaglio, le strade interessate dall’ordinanza:

dalle 8 alle 19 divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Roma ( da via della Libertà a via Muratori).

dalle 12 alle 19 divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli via Roma (da via Matteotti a via Roma) e nei parcheggi posti tra via Roma e via della Libertà e in via Mazzini in area Luna Park

dalle 14 alle 19 sospesa per il tempo strettamente necessario al passaggio dei ciclisti è sospesa la circolazione di tutti i veicoli in via Roma (da via Marconi a via Matteotti), via Matteotti (da via Roma a via Marconi) e via Marconi (da via Matteotti a via Roma).

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della corsa ciclistica, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

