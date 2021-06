Sporcizia al campo da basket, Uniti per Camposanto: “Chiuderlo sarebbe una sconfitta”

“In riferimento al post apparso ieri e che documenta l’utilizzo incivile dell’area gioco dietro al cimitero.Chiuderla è una sconfitta, per tutti. Però che la situazione lì fosse problematica noi lo dicevamo da tempo, almeno dell’estate scorsa. Sia per l’uso incivile che per gli assembramenti. E quante volte abbiamo chiesto all’Amministrazione di intervenire per fare rispettare le regole, nell’interesse di chi lo frequenta correttamente? Decine: con interventi in Consiglio e post; fino a contatti dirette con sindaca e alcuni membri della Giunta in cui chiedevamo interventi mirati per troncare il problema. Risultati: pochi, visto che a distanza di un anno stiamo ancora parlando delle stesse cose. Fino al post di ieri con la minaccia di chiudere il campo. Evidentemente qualche problema c’era. E c’è ancora”.

Uniti per Camposanto