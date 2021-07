Congresso Testimoni di Geova: 1400 collegati dalla Bassa

MODENA- A tutela della salute di tutti e interrompendo una consuetudine che dura da oltre un secolo, i Testimoni di Geova hanno deciso di organizzare per la seconda volta i loro congressi annuali in modalità virtuale. Così, i circa 6mila congressi che si sarebbero dovuti tenere in presenza in 240 nazioni, sono stati annullati.

In Italia i Testimoni di Geova organizzano questi eventi dal 1925. Per oltre 60 anni anche in Emilia ne sono stati tenuti molti in strutture come gli stadi di Reggio e Parma, attirando negli hotel e nei ristoranti delle città un gran numero di Testimoni, compresi alcune centinaia provenienti da Carpi e dalla Bassa.

Lo scorso anno in Italia circa mezzo milione di persone hanno seguito i congressi sul sito http://jw.org.

Al termine del congresso del 1999 i gestori di uno stadio espressero pubblicamente la loro ammirazione e il loro apprezzamento per l’organizzazione dell’evento e per la condotta dei partecipanti.

Mentre la lettera veniva letta ai presenti, i gestori fecero comparsa sul campo da gioco per salutare di persona.

Il tema dell’evento che avrà luogo in tutto il mondo nel 2021 è “Potenti grazie alla fede”: i contenuti saranno trasmessi in oltre 500 lingue durante sei fine settimana tra luglio e agosto 2021.

Vi assisteranno tra i 15 e i 20 milioni di persone. Il programma sarà suddiviso in sei parti.

“Grazie alla fede molti Testimoni sono stati aiutati a perseverare durante la pandemia- ha dichiarato Carmelo Dipietro, portavoce per l’Emilia-Romagna dei Testimoni di Geova- Anche se in modalità virtuale, possiamo essere uniti per adorare Dio, proprio mediante la fede. Milioni di persone in tutto il mondo potranno godersi comodamente a casa propria questo evento straordinario”.

È possibile assistere al congresso accedendo al sito jw.org o scaricando la app gratuita JWLibrary, disponibile sia per iOS che per Android.

L’evento è gratuito e accessibile a tutti. I contenuti del congresso saranno postati progressivamente nelle seguenti date: 5 luglio, 19 luglio, 26 luglio, 9 agosto e 16 agosto.

La prima sessione, quella del 28 giugno è ugualmente reperibile sugli stessi canali.

Si possono ottenere ulteriori informazioni telefonando al numero 06-872941 o contattando i Testimoni di Geova della propria zona attraverso i recapiti disponibili sul sito jw.org nella sezione chi siamo & adunanze.