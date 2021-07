Soliera, modifica della circolazione stradale per la manifestazione Arti Visive

SOLIERA- In occasione della manifestazione Arti Visive, il Comune di Soliera ha previsto la chiusura al transito di alcune vie del centro cittadino, al fine di tutelare la sicurezza di tutti coloro per parteciperanno all’evento (in programma da giovedì 8 luglio a domenica 11).

Via Marconi, via Roma, via Garibaldi IV Novembre, via Don Minzoni, via Papa Giovanni XXIII e piazza Fratelli Sassi: queste le strade interessate.

Ecco nel dettaglio tutte le modifiche:

Dalle ore 7 del 5 luglio alle ore 12 del 12 luglio- divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nei primi quattro stalli di sosta posti sul lato nord di via Marconi: dall’angolo via Roma- Parco Campori, nei primi tre stalli di sosta posti sul lato nord di via Marconi a partire da via Garibaldi, con direzione est

Dalle 19 del 7 luglio all’una del 12 luglio- divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Marconi nel tratto compreso tra le vie Rimembranze e via Roma e in piazza della Repubblica

Dalle ore 8 del 5 luglio a mezzanotte del 13 luglio- divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in piazza Lusvardi e Don Ugo Sitti

Dalle 14 dell’8 luglio all’una del 12 luglio- divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli nelle vie IV Novembre (da via Garibaldi a piazza Fratelli Sassi), P.Nenni, Don Minzoni (da via Garibaldi a piazza Fratelli Sassi), via Gramsci, via Papa Giovanni XXIII (da piazza Fratelli Sassi a via XXV Aprile) e piazza Fratelli Sassi

Dalle 18 all’una del giorno successivo dei giorni dall’8 luglio all’11 luglio- nelle vie Roma (dal civico 40 a via Marconi), Marconi (da via Matteotti a via Rimembranze e da via Roma al passo, lato ovest, del civico 200 di via Marconi), IV novembre (da via Grandi a via Garibaldi), via Garibaldi e via Don Minzoni (da via Matteotti a via Garibaldi)

Dalle 7 dell’8 luglio all’una del 12 luglio- divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Garibaldi dal civico 24, da dopo lo stallo di sosta per disabili per 8 metri in direzione sud

