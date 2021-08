Cavezzo, torna la “Sagra della tagliatella”: il 29 e 30 agosto

CAVEZZO- Torna, a Cavezzo, la “Sagra della tagliatella”: organizzata dalla parrocchia S.Egidio Abate e quest’anno alla sua 17 edizione.

L’appuntamento sarà al villaggio Giardino, in via della Libertà, da domenica 29 agosto a lunedì 30: dalle 19.30 in poi.

Il menu sarà a prezzo fisso: 20 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini fino ai 10 anni.

Pimo piatto: a base di tagliatelle al ragù o sugo del contadino

Secondo piatto: arrosto di maiale o cotoletta con patatine fritte

Dolce e bevande saranno

Nel pieno rispetto delle limitazioni sanitarie vigenti, saranno disponibili 100 posti per ciascuna serata.

Per la prenotazione é possibile contattare il numero 353-4321641

