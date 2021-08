Finale Emilia, processo Aemilia: Giulio Gerrini risarcirà il Comune con 100mila euro

FINALE EMILIA- Giulio Gerrini, ex geometra comunale e capo ufficio ai lavori pubblici, risarcirà il Comune di Finale per il grave danno d’immagine arrecato all’Ente pubblico: a sancirlo è stata la Corte dei Conti, che ha ridotto a 100 mila euro la richiesta iniziale di 337mila euro proposta dal pm.

Gerrini era stato condannato a 2 anni e 4 mesi in via definitiva per abusi d’ufficio plurimi tra il 2012 e il 2015 e, dopo anni di stipendio ridotto al 50 per cento, era stato licenziato dal Comune una volta diventata definitiva la condanna.

Al geometra venne contestato di aver incassato 112mila euro di incentivi alla progettazione che, secondo Gerrini, erano stati incassati in modo regolare e distribuiti a tutti i tecnici dell’ufficio comunale.

Ora il provvedimento sarà notificato al Comune di Finale che dovrà avviare l’operazione di contestazione a Gerrini.

