Finale Emilia, Veronesi (M5s) sul processo Aemilia: “La condanna di Gerrini riapre ferite scoperte”

FINALE EMILIA- “La notizia che l’ex capo dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Finale Emilia è stato condannato a pagare 100mila euro come risarcimento danno di immagine al Comune per il coinvolgimento nell’operazione Aemilia riapre una ferita nella vita della nostra comunità”.

Il candidato sindaco della coalizione formata da MoVimento 5 Stelle, Sinistra civica e coraggiosa e Generazione Futura 2030 Mattia Veronesi interviene così sulla sentenza della Corte dei Conti e mantiene l’attenzione alta sul tema della legalità.

“Le inchieste e i giudici hanno scritto la verità giudiziaria individuando precise responsabilità su fatti che hanno gettato sconcerto nella comunità e infangato il nome di Finale Emilia – aggiunge Mattia Veronesi – Se la mia coalizione sarà alla guida della città farò quanto necessario per rendere concreto il risarcimento e investire parte del denaro in un progetto per la promozione della legalità nella bassa modenese”.

Secondo Veronesi l’impegno per la legalità deve essere al centro dell’azione di ogni Amministrazione: “La prevenzione è fondamentale – spiega il candidato – ed è in tale ottica che abbiamo intenzione di istituire un assessorato alla Cultura della legalità affinché siano adottate linee guida che orientino l’azione degli uffici al fine di prevenire tentativi di corruzione e infiltrazione mafiosa. Abbiamo anche intenzione di aderire ad Avviso Pubblico, l’associazione degli Enti locali contro mafie e corruzione per dotare il Comune di protocolli e strumenti utili a garantire la legalità”.

Non è tutto: “Uno dei primi impegni che ci assumiamo sarà quello di individuare un segretario comunale dedicato esclusivamente al Comune di Finale Emilia – conclude Veronesi – che si faccia garante delle azioni necessarie all’anticorruzione e alla trasparenza amministrativa. In questi 5 anni sono stati cambiati numerosi segretari, e tutt’ora la posizione è sguarnita. La stabilità di questa figura è un’azione fondamentale per alzare le barriere contro i tentativi di infiltrazione e corruzione”.